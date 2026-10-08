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Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

  • 8 окт 2026 | 11:39
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Едмънтън прегази Анахайм с пет гола във втората третина

Едмънтън Ойлърс постигна впечатляващ обрат при гостуването си на Анахайм Дъкс, след като отбеляза пет безответни попадения във втория период за крайното 5:2 в зала „Хонда Сентър“. В основата на успеха бе защитникът Еван Бушар, който се отличи с два гола и една асистенция.

Леон Драйзайтъл направи блестящ мач, записвайки четири голови подавания, докато капитанът Конър Макдейвид добави гол и две асистенции за Ойлърс С този успех тимът от Албърта записа трета поредна победа от началото на кампанията и откри победоносно турнето си от три мача в Калифорния. Вратарят Девън Леви отрази 29 шайби на вратата на гостите.

Двубоят обаче не започна по най-добрия начин за Ойлърс. През първата част домакините поведоха с 2:0 благодарение на две попадения при числено превъзходство на Бекет Сенеке. Младият нападател откри резултата в петата минута от близка дистанция, а десет минути по-късно засече подаване на Лео Карлсон от зоната зад вратата, за да удвои преднината на „патоците“.

„Те бяха малко по-бързи при борбата за шайбата в първата третина, а ние губехме единоборствата. Съперникът разполага с добър отбор, но ние знаехме, че трябва да отговорим подобаващо, и го направихме по правилния начин", заяви след мача Драйзайтъл.

Началото на втория период преобърна събитията на леда за броени секунди. Само 11 секунди след подновяването на играта Бушар намали изоставането на Едмънтън със силен изстрел от синята линия. В седмата минута Каспери Капанен възстанови равенството при игра с човек повече, реализирайки своя юбилеен гол номер 100 в редовния сезон на НХЛ.

Пълен обрат настъпи в 15-ата минута, когато Бушар отново бе точен с мощен удар и вкара своя шести гол от началото на сезона. Малко след това Драйзайтъл намери с отличен извеждащ пас Василий Подколзин, който се измъкна зад защитата на домакините и вкара за 4:2 при ситуация сам срещу вратаря. Точка на наказателната акция през периода сложи Макдейвид, който 52 секунди преди втората сирена се разписа при числено равенство четирима на четирима полеви играчи.

След тежката втора част титулярният страж на Анахайм Лукаш Достал бе заменен за третия период от Виле Хусо. В края на срещата Дъкс получиха златен шанс при числено предимство шест на трима след изваждане на вратаря и две поредни наказания за гостите, но не успяха да преодолеят защитата на Едмънтън.

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