21 българчета се класираха за четвъртфиналите в плейофите за "Ориндж Боул" в Бургас

21 български тенисисти се класираха за четвъртфиналите на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация, която предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями.

България е домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти, което се провежда от 4 до 11 октомври 2026 г. на кортовете в Парк „Езеро" в Бургас. Надпреварата се играе на 10 клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, юноши до 14 години и девойки до 14 години. Състезателите се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026. Първите четирима във всяка от четирите категории ще получат право да се включат директно в основната схема на престижното състезание в Маями.

При момчетата до 12 години за четвъртфиналите се класираха Ивелин Василев, Мартин Маринов, Красимир Мартинов, Максим Табаков и Слави Георгиев.

При момичетата до 12 години напред продължават Ния Синчанова, Ния Кафалджиева, Кайра Алексиева, Рая Карабова и Мария Милкова.

За четвъртфиналите при юношите до 14 години се класираха Бруно Дженев, Калоян Гайдаджиев, Емил Алексиев, Даниел Стоянов, Стелиян Даракев и Александър Борисов.

При девойките до 14 години за четвъртфиналите се класираха Карла Бързакова, Пламена Кукенска, Изабела Жечева, Нина Нокова и Симона Попова.

Все още има едно свободно място за четвъртфиналите при юношите до 14 години и две свободни места при девойките до 14 години. Те ще бъдат заети от победителите в мини турнири, в които ще играят завършилите на второ място в групите.

Резултати от финалния кръг в групите

Момчета до 12 години

Група А:

Красимир Мартинов – Анастасиос Пецулас (Гърция) 6:1, 6:3

Калоян Симов – почива

Група B:

Мартин Маринов – Давид Диков 6:1, 6:0

Савио Нанов – почива

Група C:

Максим Табаков – Андрей Бъчваров 6:3, 4:6, 6:4

Иван Манделев – почива

Група D:

Ивелин Василев – Саги Ари Алфаси (Израел) 6:0, 6:3

Златомир Райчев – почива

Група E:

Роберт Вайнберг (Молдова) – Нетанел Вайсман (Израел) 6:0, 6:2

Хлиб Попов (Украйна) – почива

Група F:

Господин Иванов – Сиамион Калач (Беларус) 0:6, 3:6

Александър Бойдев – почива

Група G:

Янис Матакудис (Гърция) – Серхий Суханов (Украйна) 2:6, 2:6

Омер Неджипоглу (Турция) – почива

Група H:

Слави Георгиев – Георги Минков 6:2, 6:2

Матео Фотев (Швейцария) – почива

Момичета до 12 години

Група А:

Адела Петкова – Вира Строкан (Украйна) 0:6, 2:6

Чен Сюаншин (Великобритания) – Миа Шапира (Германия) 6:0, 6:0

Група B:

Ния Кафалджиева – Мара Степановски (Швейцария) 6:1, 6:0

Марика Татаринова (Украйна) – почива

Група C:

Альона Пагер (Украйна) – Андрея Нур (Молдова) 6:3, 6:7 и доиграване утре

Елиза Дебюсш (Белгия) – почива

Група D:

Рая Карабова – Дария Наумик (Беларус) 6:1, 6:2

Диана Глебова (Украйна) – почива

Група E:

Ния Синчанова – Йоана Моза (Гърция) 6:0, 6:0

Мария Соколова (Украйна) – почива

Група F:

Тамар Амес (Израел) – Диана Ананко (Украйна) 6:4, 6:2

Жана Тотева – почива

Група G:

Мария Милкова – Вяра Попанастасова 6:0, 6:0

Никол Димова – почива

Група H:

Кайра Алексиева – Ема Костова 6:1, 7:5

Катерина Ушчаповска (Украйна) – почива

Юноши до 14 години

Група А:

Бруно Дженев – Златан Йорданов 6:0, 6:0

Кристиан Петков – почива

Група B:

Александър Борисов – Димитър Желязков 6:0, 6:1

Теодор Петков – почива

Група C:

Емил Алексиев – Матео Вентурини (Италия) 6:2, 6:0

Ели Коен (Швейцария) – почива

Група D:

Даниел Стоянов – Даниел Васев 6:0, 7:5

Александър Йорданов – почива

Група E:

Чавдар Рагин – Димитрис Антониу (Гърция) 7:6, 1:6, 3:6

Иван Илиев – почива

Група F:

Калоян Гайдаджиев – Алекс Кибар 6:3, 6:0

Александър Гендов – почива

Група G:

Стелиян Даракев – Владислав Димитриев 6:1, 6:1

Евън Илчев – Георги Димитров 6:3, 6:3

Девойки до 14 години

Група А:

Карла Бързакова – Анна Клюковска (Украйна) 6:0, 4:0 и отказване на Клюковска

София Жечева – почива

Група B:

Симона Попова – Мия Илчева 6:1, 6:0

Деана Сингх (Великобритания) – почива

Група C:

София Ананко (Украйна) – Лорд Лоти (Великобритания) 5:7, 6:3, 3:1 и отказване на Лоти

Милена Заночи (Молдова) – почива

Група D:

Нина Нокова – Варвара Кузнецова (Монако) 6:0, 6:0

Мария Полевшчикова (Беларус) – почива

Група E:

Пламена Кукенска – Магдалена Кунчева 6:2, 6:0

Никол Бюлбюлева – Жана Митева 6:1, 6:1

Група F:

Изабела Жечева – Каталина Йовчева 6:1, 6:0

Юлияна Димитрова – Йева Бжеленко (Естония) 6:7, 4:6

Посланик на Българската федерация по тенис е Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова. Тя ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата.

Друг посланик на състезанието е една от най-успешните български сноубордистки Александра Жекова.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти. През годините турнирът се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис, като сред неговите победители са редица бъдещи звезди на световния тенис.

В рамките на една седмица младите състезатели в Бургас ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Маями, но и да натрупат ценен международен опит, да премерят сили с едни от най-добрите си връстници в Европа и да направят важна крачка в своето спортно развитие.

Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.

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