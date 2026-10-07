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Свитолина е четвъртфиналистка в Пекин

  • 7 окт 2026 | 18:31
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Свитолина е четвъртфиналистка в Пекин

Шестата поставена Елина Свитолина (Украйна) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин с награден фонд 9,4 милиона долара.

Свитолина елиминира в четвъртия кръг 21-ата в схемата представителка на САЩ Ан Ли с 6:2, 6:3. Двубоят продължи час и 32 минути.

Украинката поведе с 4:1 след два пробива срещу Ан Ли в първия сет и впоследствие спечели частта с 6:2, завършвайки я с нов пробив. Във втория сет Свитолина бе още по-категорична, натрупа аванс от 4:0 и с първия си мачбол ликува при 6:3.

Противничка на Елина Свитолина в спора за достигане до полуфиналите ще бъде Цинвън Чжън.

По-рано днес китайката елиминира Алина Чараева (Армения) с 6:1, 2:6, 4:6 за два часа и 14 минути игра.

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