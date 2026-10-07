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Полякиня измъчи Росица Денчева в Бургас

  • 7 окт 2026 | 16:56
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Полякиня измъчи Росица Денчева в Бургас

Четвъртата в схемата Росица Денчева преодоля Джина Файстел (Полша) след обрат с 4:6, 6:3, 6:3 на старта на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас с награден фонд 40 000 долара.

Двубоят продължи два часа и една минута, а във втори кръг Денчева я очаква сблъсък с Лус Ебелинг Конинг (Нидерландия), елиминирала Теодора Найденова.

По-рано през деня Елизара Янева също се пребори за обрат срещу румънката Джулия Сафина Попа - 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 16 минути.

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Други четири български представителки отпаднаха в първия кръг на сингъл в Бургас. Лия Каратанчева допусна загуба срещу петата поставена аржентинка Луисина Джованини с 3:6, 3:6 в двубой, продължил час и 45 минути. В първия сет двете тенисистки си размениха общо шест пробива, като Джованини спечели последните три, а във втората част Каратанчева изпусна преднина от 3:1, губейки с 3:6.

Никол Иванова загуби с 1:6, 1:6 от румънката Илинка Далина Амарией, квалификантката Галена Кръстенова отстъпи пред третата поставена Анастасия Соболева (Украйна) с 1:6, 4:6, докато Денислава Глушкова претърпя поражение от Каролина Алвеш (Бразилия) с 2:6, 3:6 за час и 46 минути игра.

В надпреварата на двойки при дамите Теодора Найденова и Мелани Стоичкова отпаднаха след поражение с 0:6, 0:6 от водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция), а предстои и срещата на Андрея Глушкова и Денислава Глушкова срещу вторите поставени чехкини Алена Ковачкова и Яна Ковачкова.

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