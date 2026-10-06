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Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 6 окт 2026 | 18:19
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Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

6-окт-2026   20.15   МФК Булгари - Амиго Северозапад (минифутбол)
6-окт-2026   21.15   ФК Дулизелм - ФК Локорско (минифутбол)
6-окт-2026   19.15   Инфинит Енерджи - Дрийм тийм (минифутбол)
6-окт-2026   20.15   МФК Надежда - Тихо ми пази (минифутбол)
6-окт-2026   21.15   ФК Рио - Тик-КЦМ (минифутбол)
7-окт-2026   20.15   МФК Керелски - АФК Дианабад (минифутбол)
7-окт-2026   21.15   Малки Страсти - Полигран (минифутбол)
8-окт-2026   20.15   ФК Лев Инс - Пи Ви Джи (минифутбол)
8-окт-2026   21.15   Войводите - Младежите (минифутбол)
9-окт-2026   18.00   Армрестлинг на крепостта: IV Национална лига
канадска борба
10-окт-2026  11.00   Армрестлинг на крепостта: IV Национална лига
канадска борба
10-окт-2026  09.00   Септември (София) U14 - ЦСКА (София) U14 (футбол)
10-окт-2026  10.00   ЦСКА (София) U15 - Дунав (Русе) U15 (футбол)
10-окт-2026  12.00   ЦСКА (София) U16 - Дунав (Русе) U16 (футбол)
10-окт-2026  15.00   ЦСКА (София) U17 - Левски (София) U17 (футбол)
10-окт-2026  16.00   Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА III (София) (футбол)

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