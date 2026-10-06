Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
6-окт-2026 20.15 МФК Булгари - Амиго Северозапад (минифутбол)
6-окт-2026 21.15 ФК Дулизелм - ФК Локорско (минифутбол)
6-окт-2026 19.15 Инфинит Енерджи - Дрийм тийм (минифутбол)
6-окт-2026 20.15 МФК Надежда - Тихо ми пази (минифутбол)
6-окт-2026 21.15 ФК Рио - Тик-КЦМ (минифутбол)
7-окт-2026 20.15 МФК Керелски - АФК Дианабад (минифутбол)
7-окт-2026 21.15 Малки Страсти - Полигран (минифутбол)
8-окт-2026 20.15 ФК Лев Инс - Пи Ви Джи (минифутбол)
8-окт-2026 21.15 Войводите - Младежите (минифутбол)
9-окт-2026 18.00 Армрестлинг на крепостта: IV Национална лига
канадска борба
10-окт-2026 11.00 Армрестлинг на крепостта: IV Национална лига
канадска борба
10-окт-2026 09.00 Септември (София) U14 - ЦСКА (София) U14 (футбол)
10-окт-2026 10.00 ЦСКА (София) U15 - Дунав (Русе) U15 (футбол)
10-окт-2026 12.00 ЦСКА (София) U16 - Дунав (Русе) U16 (футбол)
10-окт-2026 15.00 ЦСКА (София) U17 - Левски (София) U17 (футбол)
10-окт-2026 16.00 Балкан 1929 (Ботевград) - ЦСКА III (София) (футбол)
Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg
Футбол, минифутбол и армрестлинг ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.