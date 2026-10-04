България U17 с втора поредна победа над Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Селекцията на Светослав Петров се наложи с 3:0, след като спечели и първата проверка между двата тима с 4:0.
България U17 разгроми Малта
Два гола за успеха отбеляза Кристиян Митрушев, който се разписа в рамките на шест минути през първото полувреме – в 21-вата и 27-ата минута. Крайния резултат оформи Николай Неделчев (74'). Двете контролни срещи с Малта са част от подготовката на България U17 за предстоящите европейски квалификации.
България U17: Алек Здравков, Антон Даскалов, Николай Дюлгеров, Мартин Кузманов, Витомир Тодоров, Красимир Янакиев, Николай Неделчев, Александър Сираков, Васил Киров, Георги Цепов, Кристиян Митрушев.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto