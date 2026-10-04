Треньорката на ансамбъла на Левски с приз “Весела Димитрова”

Треньорката на ансамбъла на Левски Габриела Грошева спечели приз "Весела Димитрова", след като нейните възпитанички взеха титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Елит в София.

Призът, учреден през 2024 година, се връчва на треньора на държавния шампион при ансамблите жени в категория „Елит“ и носи името на една от най-успешните фигури в българската художествена гимнастика - Весела Димитрова.

Отличието беше връчено лично от Димитрова - момент със специална символика и признание от треньор към треньор.

Държавното първенство за ансамбли продължава утре с финалите на отделните уреди.

СНИМКА: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница// FACEBOOK

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google