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Треньорката на ансамбъла на Левски с приз “Весела Димитрова”

  • 4 окт 2026 | 02:36
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Треньорката на ансамбъла на Левски с приз “Весела Димитрова”

Треньорката на ансамбъла на Левски Габриела Грошева спечели приз "Весела Димитрова", след като нейните възпитанички взеха титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика, категория Елит в София.

Призът, учреден през 2024 година, се връчва на треньора на държавния шампион при ансамблите жени в категория „Елит“ и носи името на една от най-успешните фигури в българската художествена гимнастика - Весела Димитрова.

Отличието беше връчено лично от Димитрова - момент със специална символика и признание от треньор към треньор.

Държавното първенство за ансамбли продължава утре с финалите на отделните уреди.

СНИМКА: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница// FACEBOOK

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