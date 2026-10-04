Резултати от НХЛ

Резултати от двубоите от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), които се изиграха през изминалата нощ:

Бъфало Сейбърс – Чикаго Блекхоукс 4:3

Едмънтън Ойлърс – Сиатъл Кракен 3:1

Кълъмбъс Блу Джакетс – Юта Мамът 1:4

Питсбърг Пенгуинс – Монреал Канейдиънс 6:5 – след продължение

Тампа Бей Лайтнинг – Вашингтон Кепиталс 3:1

Торонто Мейпъл Лийфс – Отава Сенатърс 2:3

Филаделфия Флайърс – Каролина Хърикейнс 2:3 – след продължение

Ню Йорк Айлъндърс – Ню Джърси Девилс 6:0

Минесота Уайлд – Бостън Бруинс 4:1

Нешвил Предейтърс – Далас Старс 2:1

Колорадо Аваланч – Сент Луис Блус 6:1

Ванкувър Канъкс – Калгари Флеймс 4:1

Сан Хосе Шаркс – Лос Анджелис Кингс 5:4 – след продължение

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