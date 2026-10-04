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Резултати от НХЛ

  • 4 окт 2026 | 08:09
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Резултати от НХЛ

Резултати от двубоите от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), които се изиграха през изминалата нощ:

Бъфало Сейбърс – Чикаго Блекхоукс 4:3
Едмънтън Ойлърс – Сиатъл Кракен 3:1
Кълъмбъс Блу Джакетс – Юта Мамът 1:4
Питсбърг Пенгуинс – Монреал Канейдиънс 6:5 – след продължение
Тампа Бей Лайтнинг – Вашингтон Кепиталс 3:1
Торонто Мейпъл Лийфс – Отава Сенатърс 2:3
Филаделфия Флайърс – Каролина Хърикейнс 2:3 – след продължение
Ню Йорк Айлъндърс – Ню Джърси Девилс 6:0
Минесота Уайлд – Бостън Бруинс 4:1
Нешвил Предейтърс – Далас Старс 2:1
Колорадо Аваланч – Сент Луис Блус 6:1
Ванкувър Канъкс – Калгари Флеймс 4:1
Сан Хосе Шаркс – Лос Анджелис Кингс 5:4 – след продължение

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