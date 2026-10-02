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Северна Ирландия нанесе тежък удар по амбициите на Украйна

  • 3 окт 2026 | 00:25
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Северна Ирландия нанесе тежък удар по амбициите на Украйна

Северна Ирландия поднесе голямата изненада в третия кръг на Лига B, Група 2 в турнира УЕФА Лига на нациите, прегазвайки състава на Украйна с категоричното 3:0. На неутралния терен на стадион „Антон Малатински“ в словашкия град Търнава, „зелено-бялата армия“ изигра изключително ефективен двубой. Големият герой за вечерта се оказа бранителят Сайрън Браун, отбелязал две попадения в 9-ата и 61-вата минута, а между тях се разписа и Айзък Прайс в 22-рата минута на срещата.

Британците наложиха волята си още в самото начало и откриха резултата в 9-ата минута, когато при разбъркване след корнер Сайрън Браун бе най-съобразителен и отблизо добута топката в мрежата.

Шокът за символичните домакини се задълбочи в 22-рата минута, когато отново Морисън направи перфектно балонно центриране в пеналтерията, а Айзък Прайс се измъкна от персоналния си пазач и с прецизен удар с глава удвои преднината.

През втората част украинците се опитаха да се върнат в мача, но вместо това допуснаха изключително куриозен трети гол зад гърба си в 61-вата минута. Северноирландският страж Пиърс Чарлз изпълни дълъг свободен удар от собствената си половина, Сайрън Браун скочи за висока топка в предни позиции, а кълбото тупна коварно на тревата, премина право между краката на стъписания украински вратар Дмитро Ризник и се търкулна в мрежата за 0:3.

Девет минути преди края на редовното време символичните домакини получиха искрица надежда, след като главният рефер отсъди дузпа в техен интерес за нарушение в наказателното поле. След дълго преразглеждане на ситуацията на монитора и намеса на VAR обаче, първоначалното решение бе отменено поради липса на достатъчно основания за наказателен удар.

След този разгромен успех отборът на Северна Ирландия окупира лидерската позиция в класирането на Група В2 с актив от 7 точки. Въпреки тежкото поражение, тимът на Украйна запазва второто място с 4 точки.

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Снимки: Imago

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