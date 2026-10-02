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Унгария надхитри Грузия с гол на Керкез

  • 3 окт 2026 | 00:11
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Унгария надхитри Грузия с гол на Керкез

Националният отбор на Унгария извоюва трудна, но изключително сладка победа с 1:0 над коравия тим на Грузия в среща от третия кръг на Лига B, Група 2 на УЕФА Лига на нациите. Пред препълнените трибуни на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща домакините демонстрираха страхотен характер, а единственото и победно попадение бе дело на бранителя Милош Керкез в 35-ата минута на сблъсъка.

След няколко пропуснати възможности в началото, унгарците нанесоха своя удар десет минути преди края на полувремето. Даниел Лукач центрира към непокрития в наказателното поле Милош Керкез, а той с чудесен удар с глава заби топката неспасяемо във вратата.

Грузия можеше бързо да изравни в 39-ата минута. Китейшвили разсече отбраната с перфектен извеждащ пас зад гърба на защитата, извеждайки Жорж Микаутадзе сам срещу вратаря. Унгарският страж Балаш Тот показа невероятна класа, спасявайки първия изстрел, а при последвалата добавка от малък ъгъл отново реагира бързо и изби топката. Кълбото веднага попадна в краката на голямата звезда Хвича Кварацхелия, чийто мощен шут бе самоотвержено блокиран с тяло от озовалия се на точната позиция Керкез.

Второто полувреме предложи не по-малко драма под рамките на двете врати. В 59-ата минута капитанът Доминик Собослай стреля по зрелищен начин от 25 метра, изпращайки истински снаряд под напречната греда, но Гиорги Мамардашвили извади котешки рефлекс и я отклони в корнер.

Само минута по-късно, след последвалия ъглов удар, Вили Орбан свали топката с глава към Керкез, който я чукна хитро над излезлия вратар. Топката вече летеше към мрежата, когато грузинският защитник Лаша Двали се намеси решително и я изчисти с глава буквално от самата голлиния.

Грузинците оцеляха по чудо и при следващия корнер в 62-рата минута. Тогава Чингер стреля с глава, а Донат Баран успя да чукне топката покрай Мамардашвили и стреля към опразнената врата. В този момент обаче Хвича Кварацхелия направи умопомрачителен дефанзивен плонж до дясната греда и с тяло изби топката, записвайки второто поредно спасяване от голлинията за своя тим.

Все пак Унгария се поздрави удържа победата, която е първа за тима в това издание на турнира. Маджарите вече имат 4 точки и заемат 3-тото място в таблицата. Грузия остава на дъното с 1 точка до момента.

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Снимки: Imago

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