Red Bull Wings Cup започва: шампионът на България ще се изправи срещу играчи от близо 80 държави на световния финал в Маями

Новото глобално EA FC 27 предизвикателство на Red Bull, EA Sports и PlayStation дава шанс на българските играчи да стигнат до световната сцена. Какво е необходимо, за да се превърнеш в шампион? Бързи реакции, правилна стратегия, устойчивост под напрежение и готовност да победиш най-добрите. Именно това търси Red Bull Wings Cup – новият глобален турнир за EA FC 27, създаден от Red Bull в партньорство с EA Sports и PlayStation.



Националният шампион на България няма да спечели просто титла. Той ще получи възможността да представи страната ни на Световния финал на Red Bull Wings Cup в Маями, САЩ, където ще се изправи срещу най-добрите играчи от близо 80 държави в началото на 2027 година. Състезанието ще се проведе на PlayStation 5 в Ultimate Team режима на EA FC 27, която официално излиза на пазара на 27 септември, и ще премине през няколко етапа, които ще отсеят най-добрите играчи в България.

Два пътя към Националния финал Red Bull Wings Cup предлага две отделни състезателни направления:



Университетска лига – за студенти

Отворена лига – за всички останали играчи и фенове на футболните симулации над 18 години



Независимо по кой път ще поемат участниците, целта е една и съща – място на Националния финал и шанс да представят България на световната сцена.

Университетска лига: когато кампусът се превръща в арена



Студентската лига ще даде възможност на младите таланти да покажат уменията си чрез серия от специални събития и игрови активации в университети и популярни студентски локации. От кампуси и гейминг пространства до зони за отдих, Red Bull Wings Cup ще срещне студентите там, където прекарват свободното си време.



Всеки желаещ студент може да се включи в някое от събитията, да тества уменията си срещу останалите участници и да се бори за място сред най-добрите. След приключването на всички квалификации четиримата най-силни играчи ще заслужат място на Националния финал.

График на университетските квалификации:

УАСГ – 28 септември, 10:00 – 16:00 ч.

УНСС – 29 септември, 10:00 – 16:00 ч.

Технически университет София (Ректорат) – 7 октомври, 10:00 – 16:00 ч.

Американски университет в България, Благоевград – 13 октомври, 10:00 – 16:00 ч.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Ректорат) – 14 октомври, 10:00 – 16:00 ч.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Нова сграда) – 20 октомври, 10:00 – 16:00 ч.

Отворената лига: от дивана до голямата сцена



За всички останали любители на EA FC 27 Red Bull Wings Cup предлага отворена лига, в която всеки пълнолетен играч може да се включи и да започне пътя си към титлата директно от своята конзола.



Първият етап представлява напълно отворени онлайн квалификации през PlayStation. Всеки участник може да се запише в неограничен брой турнири, като с всяко успешно представяне увеличава шансовете си да продължи напред.



Участието е лесно:



1. Влезте в своя PlayStation профил.

2. Изберете турнира Red Bull Wings Cup.

3. Следвайте стъпките за регистрация в платформата.

4. Състезавайте се и се борете за място сред най-добрите.



Победителите от отделните отворени квалификации ще продължат към следващия етап – затворен квалификационен турнир в платформата FACEIT, една от водещите системи за организиране на състезателни гейминг турнири. Оттам четиримата най-добри играчи ще заслужат място на Националния финал.



Националният финал: осем играчи, една титла Четиримата най-добри състезатели от Университетската лига и четиримата най- добри от Отворената лига ще се срещнат в Националния финал на Red Bull Wings Cup България в началото на ноември. Финалът ще се проведе като специално събитие пред публика и ще пресъздаде атмосферата на голям международен esports турнир. Освен зрелищни мачове, посетителите ще могат да се включат в допълнителни гейминг активности и предизвикателства. В края на турнира само един играч ще вдигне трофея и ще спечели правото да представи България на Световния финал на Red Bull Wings Cup в Маями през 2027 г., където ще се изправи срещу най-добрите EA FC играчи от целия свят. Повече информация за турнира и предстоящите квалификации можете да откриете на уебсайта на Red Bull България.

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