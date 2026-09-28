Малкият Мбапе изгоря за три мача в ШЛ

Младият полузащитник на Лил Етан Мбапе получи наказание от три срещи в Шампионската лига, след като бе изгонен още в първия кръг на турнира. Санкцията ще извади таланта от предстоящите двубои на френския клуб срещу Арсенал, Галатасарай и Бодьо/Глимт.

Дисциплинарното решение на УЕФА бе обявено в днешния 28 септември (понеделник) и е следствие от развръзката при поражението на Лил с 2:3 от испанския Бетис. Младият футболист получи директен червен картон след намеса на системата ВАР, която улови удар с лакът от негова страна срещу бразилския бранител Натан по време на спречкване.

По-малкият брат на Килиан Мбапе ще пропусне визитата в Лондон срещу Арсенал на 13 октомври, домакинството на турския Галатасарай и гостуването в Норвегия на Бодьо Глимт. Завръщането на полузащитника на европейската сцена се очаква на 25 ноември, когато Лил приема германския колос Байерн Мюнхен на стадион „Пиер-Мороа“.

LdC, Lille : l'UEFA inflige une grosse sanction à Ethan Mbappé ! https://t.co/Fzmej7eiwY — Foot Mercato (@footmercato) September 28, 2026

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