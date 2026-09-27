Парма остана без треньор, ръководството директно призна какъв е проблемът

Донякъде изненадващо Парма се раздели с испанския треньор на тима Карлос Куеста, като клубът обяви решението в неделя по време на паузата за националните отбори, само няколко дни след победа в първенството. Интерсното е, че в изявление директно се посочва, че раздялата е била резултат от вътрешни разговори и е свързана с разногласия относно посоката на развитие, а не с резултатите.

„Парма обявява, че Карлос Куеста вече не е треньор на мъжкия първи отбор“, се казва в изявлението.„След вътрешни разговори между клуба и треньора беше постигнато съгласие, че вече не съществуват необходимите условия за продължаване на професионалните отношения, по-специално що се отнася до развитието на спортния проект. Необходимите условия за продължаване на започнатата работа вече не бяха налице и беше взето това общо решение.“

От клуба потвърдиха, че тренировката в понеделник ще бъде водена от техническия щаб, докато ръководството работи по назначаването на нов наставник.

Според информации в Италия напрежението между Куеста и ръководството датира още от началото на сезона и не е било свързано с резултатите. Парма спечели последния си двубой преди паузата.

31-годишният Куеста пое Парма през лятото на 2025 година. Преди това той беше асистент на Микел Артета в Арсенал.

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