Хикмет: Изхабихме много енергия за победата

Старши треньорът на Берое Ахмед Хикмет заяви след минималния успех с 1:0 над Янтра, че играчите му са изхабили много енергия, за да стигнат до трите точки. Заралии се завърнаха на победния път, след загубата с 3:4 от Несебър преди седмица, и се изкачиха до петото място във временното класиране.

"Победата не дойде никак лесно. Изхабихме много енергия. Дори в такава ситуация можем да решим двубоя. Радвам се, че успяхме да постигнем победата с нещо целенасочено, което сме тренирали.

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Когато се налага, можем да бъдем гъвкави в използването на различни системи. Качеството на играчите го позволява. Желанието ни е да се съобразяваме единствено с това, какво можем ние. На база това да избираме най-доброто, с което да стигаме до победата. Не е важно как играят противниците, а ние.

Ако успяваме във всеки двубой да отбелязваме дори по такъв начин, за нас ще бъде добре.

С моето идване казах, че играем за победа във всеки мач. Показваме нужното уважение към всеки един противник. Важно е да се възстановим и да гледаме към следващия двубой, който е с Миньор (Перник) за Купата на България", сподели Хикмет.

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Снимки: Startphoto