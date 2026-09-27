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Барелефът на легендарен варненски играч краси стадион "Спартак"

  • 27 сеп 2026 | 18:08
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Барелефът на легендарен варненски играч краси стадион "Спартак"

Една от най-добрите инициативи на клубното ръководство на Спартак (Варна) намери своето реално изражение. Барелефът на големия играч от миналото Илия Кирчев е преместен и краси входа на новата административна сграда на "Коритото". Това стана и със съдействието на привърженици на отбора.

Бележитият централен бранител е рекордьор по брой изиграни мачове за "соколите" в първия ешелон. За варненския тим има 336 срещи и 4 отбелязани гола. Участвал е в 25 срещи за националния отбор и е бронзов медалист от Олимпиадата в Мелбърн през 1956 година. Припомняме, че през 2007 година бе направен барелеф на Илия Кирчев от скулптора Радослав Радев и бе поставен до стария административен вход, но след като старата административна сграда вече не функционира, ръководството на клуба реши да го премести.

Така паметта на един от най-изявените  играчи на Спартак (Варна) и страната през 50-те и 60-те години продължава да бъде съхранявана.

Пламен Трендафилов

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