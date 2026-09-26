Без голове в Горна Оряховица

Локомотив (Горна Оряховица) и Марек завършиха при нулево равенство в мач от 11-ия кръг на Втора лига.

Първите два мача от 11-ия кръг на Втора лига приключиха, Пирин продължава да затъва

Първото полувреме премина с преобладаващо позиционна игра от двата отбора и почти без опасности пред двете врати. Единствено няколко далечни удара предизвикаха намеси на вратарите Константин Костадинов и Генади Ганев.

През втората част играта продължи да бъде равностойна, но отново липсваха чистите голови ситуации. На няколко пъти двата тима опитаха чрез центрирания от статични положения да застрашат противниковата врата. Попадение обаче така и не падна и може би логично двубоят завърши без голове – 0:0.

С това равенство „железничарите“ събират актив от 16 точки и продължават силната си серия, като вече нямат загуба в пет поредни мача. От друга страна, играчите на Марек имат 14 точки и остават в средата на класирането,

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