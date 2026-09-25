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Още един швейцарски национал “изгоря” заради фалшиви документи

  • 25 сеп 2026 | 21:09
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Още един швейцарски национал “изгоря” заради фалшиви документи

Националният отбор на Швейцария, достигнал до четвъртфиналите на Световното първенство през лятото, загуби втори играч от състава си за Лигата на нациите поради случай с фалшиви документи за COVID-19, датиращи от преди години. Това е нападателят Брийл Емболо. Той няма да се присъедини към отбора в Шотландия, както беше планирано, съобщ Швейцарската футболна федерация.

”Това решение има за цел да позволи на отбора да остане напълно фокусиран върху предстоящите мачове", заяви федерацията относно нападателя на Атланта Юнайтед.

Капитанът на Швейцария Гранит Джака се споразумя с ръководството на отбора миналия уикенд да се оттегли от състава, тъй като е замесен в разследване срещу лекар, издавал фалшиви сертификати за ваксинация по време на пандемията от COVID-19. Джака, който е рекордьор на “кръстоносците” със 152 мача за националния отбор, призна, че е получил фалшивия документ през 2022 г. и прие, че е допуснал грешка.

Швейцария започва участието си в групата от втория ешелон на Лигата на нациите в събота като гост на тима на Северна Македония, във вторник играе като гост на Шотландия, а след това има домакински мачове в Люцерн срещу Словения и отново Северна Македония.

Емболо вече беше наказан за мача в събота заради спорния червен картон, който получи срещу Аржентина в четвъртфиналите на Мондиал 2026. Футболната комисия по правилата със седалище в Цюрих, известна като IFAB, по-късно призна, че Емболо е бил изгонен погрешно в нарушение на протокола за видеопреглед.

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В петък “Switzerland Today” съобщи подробности за финансовата санкция, наложена на Емболо миналата година заради документите с фалшиви резултати от тестове, за които вече се знаеше.

На Световното първенство 29-годишният Емболо отбеляза гол в първия мач на Швейцария – равенство 1:1 с Катар, въпреки че пристигна на турнира с няколко дни закъснение спрямо съотборниците си поради проблем с визата с американските власти. Той отбеляза гол и при победата над Алжир в 1/16-финалите. 

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Снимки: Imago

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