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Лигата на нациите стартира с обрат на Малта срещу Андора

  • 24 сеп 2026 | 21:12
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Лигата на нациите стартира с обрат на Малта срещу Андора

Национланият отбор на Малта осъществи обрат и спечели с 2:1 като гост на Андора в първия мач от новото издание на Лигата на нациите, който беше от група 1 на дивизия “D”.

Домакините взеха аванс в 17-ата минута, след като удар на Арон Родриго беше отразен, но Гийом Лопес беше точен със своята добавка. В 36-ата минута Теди Теума центрира към Ирвин Кардона, който се пребори за топката с двама противникови играчи и с удара си възстанови равенството. В 81-вата минута ролите се размениха, като нападателят асистира за попадението на Теума. Победата на гостите можеше да е по-убедителна, но в 85-ата минута Илиас Шуареф прати топката над вратата от дузпа, която сам си изработи чрез фал на Алекс Мартинес.

След три дни Малта е домакин на Лихтенщайн, а Андора ще има визита на Гибралтар.

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