Радослав Гидженов получи ново признание от УЕФА

След изключително успешна 2025 година и промоция в Първа група на УЕФА, един от най-прогресиращите рефери на България Радослав Гидженов получи ново признание от европейската футболна централа. 35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.

Гидженов, заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига, попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион (Швейцария) през месец април и ще продължи в рамките на една година.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Преди ден българският рефер отново ръководи на високо ниво 1/8-финален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на Жилина (Словакия) и белгийския Брюж.