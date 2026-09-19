Димитър Димитров спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

Димитър Димитров спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Националът изигра отлично своето съчетание и получи оценка от 13.966 точки. Само две десети разделиха Димитров от първото място.

Победител стана Аурел Бенович (Хърватия) с 14.166 точки, а трети се нареди Мартин Мигич (Австрия) с 13.833.

Утре предстоят още два финала с българско участие. За отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров.

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