Шампион с Литекс поема ФКСБ, бивш треньор в ЦСКА и някогашно крило на Лудогорец са в щаба му

Бившият футболист и наставник на Литекс Лауренциу Регекампф, който през 1999 година стана шампион с "оранжевите", ще поеме румънския гранд ФКСБ, съобщават колегите от gsp.ro.

Някогашният десен полузащитник вече се е разбрал с клубния бос Джиджи Бекали и ще застане начело на "червено-сините" за трети път в своята треньорска кариера. Той обаче трябва да плати 150 000 евро неустойка на ЕС Тунис, с който е сключил договор през лятото.

В щаба на Регекампф в Букурещ ще влезе бившето крило на Лудогорец Адриан Попа, който игра като преотстъпен от Рединг в Лудогорец през 2019 г. За кондицията на футболистите пък ще отговаря германецът Томас Нойберт, който работи три сезона в ЦСКА между 2016 и 2019 г. Бекали коментира пред румънските медии, че Реге му е обещал участие на ФКСБ в Шампионска лига догодина.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google