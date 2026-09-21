Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФКСБ
  3. Шампион с Литекс поема ФКСБ, бивш треньор в ЦСКА и някогашно крило на Лудогорец са в щаба му

Шампион с Литекс поема ФКСБ, бивш треньор в ЦСКА и някогашно крило на Лудогорец са в щаба му

  • 21 сеп 2026 | 10:04
  • 4255
  • 0
Шампион с Литекс поема ФКСБ, бивш треньор в ЦСКА и някогашно крило на Лудогорец са в щаба му

Бившият футболист и наставник на Литекс Лауренциу Регекампф, който през 1999 година стана шампион с "оранжевите", ще поеме румънския гранд ФКСБ, съобщават колегите от gsp.ro.

Някогашният десен полузащитник вече се е разбрал с клубния бос Джиджи Бекали и ще застане начело на "червено-сините" за трети път в своята треньорска кариера. Той обаче трябва да плати 150 000 евро неустойка на ЕС Тунис, с който е сключил договор през лятото.

В щаба на Регекампф в Букурещ ще влезе бившето крило на Лудогорец Адриан Попа, който игра като преотстъпен от Рединг в Лудогорец през 2019 г. За кондицията на футболистите пък ще отговаря германецът Томас Нойберт, който работи три сезона в ЦСКА между 2016 и 2019 г. Бекали коментира пред румънските медии, че Реге му е обещал участие на ФКСБ в Шампионска лига догодина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

  • 21 сеп 2026 | 09:44
  • 956
  • 0
Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

  • 21 сеп 2026 | 09:37
  • 4122
  • 2
Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

  • 21 сеп 2026 | 09:29
  • 3519
  • 0
Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 23884
  • 2
Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

  • 21 сеп 2026 | 07:47
  • 871
  • 0
Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Димитър Трендафилов за победата над Устрем

  • 21 сеп 2026 | 07:40
  • 849
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 23884
  • 2
Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 21 сеп 2026 | 09:31
  • 3559
  • 3
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 6523
  • 32
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 1459
  • 0
Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

  • 21 сеп 2026 | 00:12
  • 27635
  • 83
ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

  • 20 сеп 2026 | 19:40
  • 103096
  • 643