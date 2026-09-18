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  3. Liquid и Георги "Jorko" Митев останаха извън плейофите на Logitech G Play Connect

Liquid и Георги "Jorko" Митев останаха извън плейофите на Logitech G Play Connect

  • 18 сеп 2026 | 22:12
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Liquid и Георги "Jorko" Митев останаха извън плейофите на Logitech G Play Connect

Георги "Jorko" Митев и Liquid не успяха да се класират за плейофите на Logitech G Play Connect 2026. Българският състезател и завършиха груповата фаза с баланс 2-3.

Liquid започнаха с победа с 13-8 над INFINITE, но след това записаха загуби от Inner Circle (6-3) и EYEBALLERS (14-16). Тимът се върна на победния път с успех над 3DMAX с 13-6, но последва ново поражение - 6:13 срещу BBL.

Така Liquid остана на пето място в групата и не намери място сред отборите, които продължават напред. За Jorko това бе поредно международно изпитание с Liquid, към който българинът се присъедини по-рано през годината.

Снимка: HLTV

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