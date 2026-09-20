Любимите ни високи момчета и любимите им високи момичета

Хена, Александра и Дерия дойдоха в София заради Алекс Николов, Мони Николов и Денислав Бърдаров

Любовта минава през мрежата. И понякога завършва с перфектна забивка.

Те са сред най-любимите момчета на България. Герои от националния отбор по волейбол, които вече показаха силата си пред целия свят със сребърните медали на Мондиал 2025, а на “Евроволей 2026” в София изживяха нещо друго силно - любовта на народа в пълната й сила. За тези момчета домакинското европейско де превърна в перфектно място да покажат голямата си любов към волейбола... Но голямата си любов извън волейбола... Която всъщност пламва заради волейбола. Каква история само!

Александър Николов, Симеон Николов и Денислав Бърдаров - трима национали на България, символ на успешното настояще и бъдеще на най-успешния ни отборен спорт. А до тях Хена Куртагич, Александра Узелац и Дерия Джебеджиоглу -

Стана ясно кой роден национал е омаял една от най-големите красавици във волейбола

две националки на Сърбия

и една на Турция,

символ на успешното настояще и бъдеще на женския волейбол в Европа.

Любимите волейболни братя на България Алекс и Мони Николови са гаджета с две от големите звезди на сръбския женски национален отбор, а правещият фурор през тази година Денислав Бърдаров - с една от най-големите звезди на турския женски волейбол. И това бе показано на всички по време на европейското за мъже в София. Александра Узелац и Дерия Чебеджиоглу изненадаха всички с появата си още на мача на откриването на България срещу Северна Македония, след който прегърнаха любимите си момчета. На втория мач Узелац вече беше с фланелка на Симеон Николов, а Чебеджиоглу грееше до нея край игрището. След това волейлюбовта стана тройна, защото в София пристигна и Хена Куртагич - новата любов на суперзвездата ни Алекс Николов. И

трите волейболистки седнаха

една до друга с пуканки в

ръце, за да наблюдават

изявите на именитите си

български гаджета

И така насред софийската арена се официализира тройната история за любимите ни високи момчета и любимите им високи момичета.

История с предистория, “написана” лично от Алекс и Мони. Големите звезди на българския волейбол - световноизвестните братя Николови, загряха за европейското първенство за мъже със специално посещение на европейското първенство за жени. Появиха се изненадващо в Чехия като зрители на осминафиналите от “Евроволей 2026” при дамите. Точно в Бърно в този ден бяха мачовете на България, но и на Сърбия с Хена Куртагич и Александра Узелац. Пропаднали контроли между мъжките национални отбори на България и Сърбия дадоха възможност на братя Николови да организират пътуване, заради което пак да се заговори за българо-сръбската дружба. Дотогава Алекс просто беше свързван с Хена, след като посети мачове на италианския ѝ клуб, а Мони и Александра бяха снимани да се разхождат хванати ръка за ръка преди подготовката на националните отбори.

По време на европейското за мъже в София всичко се изясни. Че и с добавка. Към бронзовите медалистки от “Евроволей 2026” за жени със Сърбия Куртагич и Узелац се присъедини и европейската шампионка с Турция Чебеджиоглу. Доскоро те бяха съпернички - играха в полуфинала Сърбия - Турция на женското европейско. Сега се озоваха в един отбор заради любовта си към българските момчета - в отбора на гаджетата на “лъвовете”. Е, преди това Хена бе избрана за най-добър център, а Дерия - за най-добър посрещач, и бяха заедно и в идеалния отбор на европейското. Но сега говорим за отбора им извън игрището. И за новите звездни волейболни двойки.

Александър Николов е роден на 30 ноември 2003 г. Висок е 207 см. Хена Куртагич е родена на 27 август 2004 г. Висока е 195 см. И двамата в момента са сред най-силните волейболисти в Европа и света. И двамата играят в Италия. Алекс - в “Лубе” (Чивитанова), Хена - във “Веро Волей” (Милано). На европейското в София прави впечатление много силен детайл. Докато Алекс Николов забива крайно мотивиран и вдъхновен,

на врата му блести синджирче,

на което е закачен №11

И това не е заради волейболния номер на именития му баща. Защото този блясък се появи наскоро - след пламналата любов с Хена Куртагич, която се вихри за Сърбия с №11.

Симеон Николов е роден на 24 ноември 2004 г. Висок е 208 см. Александра Узелац е родена на 27 юли 2004 г. Висока е 188 см. От този сезон и Мони ще играе при брат си в италианския “Лубе”, а Александра - в турския “Екзаджъбашъ” (Истанбул). Тя вече изглежда част и от семейство Николови - и в залата в София бе забелязана не само да води разговори с усмивка с майката на Мони и Алекс Мая Николова, но и да прегръща и сестричката на волейболните братя Дария.

Денислав Бърдаров е роден на 5 март 2003 г. Висок е 200 см. Дерия Джебеджиоглу е родена на 24 октомври 2000 г. Висока е 181 см. Макар да изненадаха всички, двамата не скриха близостта си веднага след откриващия мач на Евроволей 2026 в София. Дерия, която дълги години играеше за турския гранд “Вакъфбанк”, от новия сезон продължава кариерата си в “Тюрк Хава Иларъ”. След силния сезон с “Истанбул ББ” Денислав продължава кариерата си в един от водещите клубове в Турция - “Халбанк” (Анкара).

Три двойки. Шестима волейболисти. България, Сърбия и Турция. Събрани от една любов - към волейбола. От една мрежа. На игрището тя разделя съперниците, но извън него явно прави точно обратното. Във волейбола може да спечелиш точка с начален удар, блокада или мощна атака, но когато става дума за Алекс и Хена, Мони и Александра и Денислав и Дерия, най-точният им волейболен удар до момента явно е право в сърцето.

Найден Тодоров, "24 часа"

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