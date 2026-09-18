Любо Ганев: Свалих 40 килограма за 10 месеца

"Свалих 40 килограма за 10 месеца и вече дори не ползвам удължител за колана в самолета", похвали се шефът на родния волейбол Любо Ганев.

На феновете на волейбола им прави впечатление, че Лупо, както наричаха Ганев, докато още беше състезател, видимо се е вталил.

Някои дори се шегуват, че е във форма да направи отскок и да забие без шанс съперникът да се защити, както го правеше през 90-те години на ХХ век, пише "България днес", цитирани от Woman.bg.

Пепи Бакърджиев: Всички станаха, без Любо Ганев - тези 150-160 кг не се вдигат лесно

"Не спазвам някакви диети - откровен е Ганев. - Но отслабнах с едни специални инжекции. От десет месеца ми ги бият и действат чудесно. Не че имах някаква потребност да отслабна, защото и си се чувствах чудесно и преди, но... Същият човек съм си", коментира Ганев.

Темата с килограмите на двуметровия исполин в момента не е актуална за самия него, тъй като важно е представянето на националния ни тим на Европейското първенство.

"Не ми е било приоритет да отслабвам - смее се Лупо. - През тези месеци се занимавахме с организацията на шампионата, с осигуряването на всичко необходимо за националния отбор, а това не е лека задача. Отделно преговаряхме със спонсори и рекламодатели, не беше време да мисля за диети", разкрива още Ганев.

Мислите на Ганев в момента са насочени единствено и само към организацията на мачовете.

"За мен важното е, което винаги съм го казвал, момчетата да играят за всяка топка. Да оставят сърце и душа на игрището. В спорта има победи, има и загуби, но важното е публиката да види, че те са направили всичко по възможностите си. Така играехме и ние някога", казва волейболният ни шеф.

Лупо е благодарен и на приятеля си Христо Стоичков, който е в залата за всеки мач на "лъвовете" досега.

"Ицо дава на момчетата голям заряд. Страхотен мотиватор е. Но все пак пак това е Христо Стоичков, най-успешният ни футболист, с голям характер".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google