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Голово шоу и нов шампион в плажния футбол

  • 20 сеп 2026 | 12:24
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Betvam спечели Националната лига по плажен футбол, след като се наложи с 8:4 над СА МВР в големия финал на „Спорт Тото Бургас Бийч Арена“. Двата отбора стигнаха до решителния двубой след разгромни победи в полуфиналите, а финалът предложи истинско голово шоу. Шампионите започнаха по-силно и поведоха след страхотен гол от далечна дистанция на вратаря Нуно Сантош.

Капитанът и играещ треньор Филип Филипов удвои преднината за 2:0. СА МВР успя да върне един гол в края на първата част чрез Костадин Мерашчийски. След подновяването на играта „сините“ продължиха да атакуват и отново Мерашчийски бе точен за 2:2.Радостта им обаче бе кратка. Секунди преди края на частта Филипов реализира втория си гол в мача и отново даде преднина на своя тим.Последва ново попадение за 4:2, но СА МВР не се отказа и номер 11 намали изоставането с технично изпълнение.Вратарят Нуно Сантош отново показа голмайсторския си нюх и се разписа за 5:3.СА МВР бързо се върна в мача.

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Още с подновяването на играта Венци намали до 4:5 и върна интригата.След това обаче шампионите отново поеха контрола. Филип Филипов реализира за 6:4, а номер 3 добави седми гол за своя тим.Крайното 8:4 оформи отново Филипов, който реализира четвъртото си попадение във финала и подпечата шампионския триумф.След края на турнира бяха връчени и индивидуалните отличия. Филип Филипов стана голмайстор на турнира, Нуно Сантош бе избран за вратар на турнира, а Радослав Влашев получи наградата за най-полезен играч.Така шампионите завършиха турнира по впечатляващ начин, вдигайки трофея след зрелищен финал и 12 отбелязани гола.

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