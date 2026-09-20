Подкрепа разгроми Каблешково, Кирил Котев с феноменален мач и седем гола

Хотел ФТР „Подкрепа“ спечели бронзовите медали в Националната лига по плажен футбол, след като разгроми ФК Каблешково в двубоя за третото място.„Подкрепа“ стигна до битката за бронза след загуба от СА МВР в първия полуфинал, докато ФК Каблешково отстъпи на BSC Betvam в другия полуфинал. Героят за „Подкрепа“ беше Кирил Котев. Той откри резултата, а малко преди края на първата част отново се разписа, за да даде комфортен аванс на своя тим.

След почивката Котев продължи головата си серия. Нападателят оформи своя хеттрик, а малко по-късно реализира и четвъртото си попадение в мача. Котев не спря дотук и продължи да тормози защитата на Каблешково. Той отбеляза още три гола и достигна впечатляващите седем попадения в двубоя, превръщайки се в големия герой за „Подкрепа“. Така Хотел ФТР „Подкрепа“ се поздрави с убедителна победа и заслужи третото място в Националната лига по плажен футбол.

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