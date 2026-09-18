Синът на герой от САЩ'94 и Мръвката търсят голове в напечен мач на Северозапад

Янтра (Полски Тръмбеш) и Партизан (Червен бряг) ще се срещнат утре в интересен мач от Северозападна Трета лига. Срещата ще започне в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Иван-Йоанис Атанатос.

Атаката на домакините ще води Любомир Генчев, син на бронзовия медалист от Мондиал'94 и пръв българин в Премиър лийг Бончо Генчев, докато головете за тима от Червен бряг ще търси опитният Цветан Петров - Мръвката. През миналия сезон двата отбора изнесоха напрегнат двубой, като се очаква такъв да бъде и утрешният.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google