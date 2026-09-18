94 години от шампионската титла на Спартак (Варна)

На днешния ден през 1932 г. предшественикът на Спартак (Варна) - Шипченски сокол, записва златна страница в историята на варненския футбол. Във финала на държавното първенство в София тимът побеждава Славия с 2:1 след продължения и става шампион на България.

Головете за историческия триумф бележат Иван Найденов и Илия Булашев.

"С признателност помним шампионите: Здравко Янакиев, Георги Апостолов, Иван Георгиев, Борис Нейков (капитан), Владимир Капзамалов, Стоян Танев, Райко Димов, Александър Коев, Илия Булашев, Иван Найденов и Руси Булашев.

94 години по-късно подвигът им продължава да ни изпълва с гордост. Поклон пред шампионите!", написаха "соколите".

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