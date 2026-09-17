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Левски се бори но не успя да стигне до равен срещу Залцбург -коментирайте с Дани Младенов в студиото
  1. Sportal.bg
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Бетис продължава да лети

  • 17 сеп 2026 | 22:20
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Бетис продължава да лети

Бетис записа четвърта поредна победа във всички турнири, след като спечели с 1:0 домакинството си на Хетафе. Единственото попадение в мача реализира Ез Абде в 45-ата минута. За андалусийци това бе шести успех в първите седем мача от новия сезон. В Ла Лига те имат същия актив като Реал Мадрид и са на три точки зад лидера Барселона.

Тимът на Мануел Пелегрини запона уверено и имаше предимство. Иско можеше да отбележи фантастичен гол, след като стреля от огромна дистанция, но вратарят Давид Сория успя да се върне и да спаси. Гостите отговориха с опасна ситуация, при която Гудел тества Вайес. Пред другата врата Антони стреля, но Сория се справи. Малко по-късно бразилецът бе още по-близо. Той стреля от границата на наказателното поле, но отново бе спрян от вратаря. В самия край на първата част Трой Парът намери Абде и той откри резултата, а попадението бе признато след дълго разглеждане с ВАР.

След почивката ситуацията не се промени много. Хетафе направи някакъв опит да отговори, но неуспешно, а по-опасните положения бяха пред вратата на гостите. Иско стреля покрай вратата при едно от тях, а опит на Рикелде бе отразен от Сория. Малко преди края Хетафе остана с човект по-малко, когато Марио Мартин получи втори жълт картон.

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Снимки: Imago

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