Бетис продължава да лети

Бетис записа четвърта поредна победа във всички турнири, след като спечели с 1:0 домакинството си на Хетафе. Единственото попадение в мача реализира Ез Абде в 45-ата минута. За андалусийци това бе шести успех в първите седем мача от новия сезон. В Ла Лига те имат същия актив като Реал Мадрид и са на три точки зад лидера Барселона.

Тимът на Мануел Пелегрини запона уверено и имаше предимство. Иско можеше да отбележи фантастичен гол, след като стреля от огромна дистанция, но вратарят Давид Сория успя да се върне и да спаси. Гостите отговориха с опасна ситуация, при която Гудел тества Вайес. Пред другата врата Антони стреля, но Сория се справи. Малко по-късно бразилецът бе още по-близо. Той стреля от границата на наказателното поле, но отново бе спрян от вратаря. В самия край на първата част Трой Парът намери Абде и той откри резултата, а попадението бе признато след дълго разглеждане с ВАР.

Los 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 se quedan en Sevilla.



🟢⚪ Victoria del Real Betis ante el Getafe CF gracias al gol de Ez abde.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/FNaWxcTC3U — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 17, 2026

След почивката ситуацията не се промени много. Хетафе направи някакъв опит да отговори, но неуспешно, а по-опасните положения бяха пред вратата на гостите. Иско стреля покрай вратата при едно от тях, а опит на Рикелде бе отразен от Сория. Малко преди края Хетафе остана с човект по-малко, когато Марио Мартин получи втори жълт картон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago