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  3. ОФИ Крит наказа и Хофенхайм за нова чиста победа и дебютен успех в основната фаза

ОФИ Крит наказа и Хофенхайм за нова чиста победа и дебютен успех в основната фаза

  • 17 сеп 2026 | 21:52
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ОФИ Крит наказа и Хофенхайм за нова чиста победа и дебютен успех в основната фаза

ОФИ Крит, който отстрани ЦСКА по пътя си за класиране в Лига Европа, продължи с отличното си представяне и спечели  с 2:0 у дома срещу Хофенхайм. Гърците записаха трета поредна чиста победа в турнира след двата успеха над българите, а този успех бе и дебютен за отбора още в първия му мач в основната фаза.

Хофенхайм владееше повече и натискаше повече съперника си, но именно ОФИ бе тимът, който поведе. Това се случи в 30-ата минута, когато гърците поведоха. Вратарят Никос Христогеоргос изрита силно топката, за която се пребори Кенан Кодро. Опитният босненец веднага намери испанския си съотборник Айтор Канталапиедра, който безмилостно я заби в мрежата на Оливер Бауман – 1:0 за домакините.

През втората част Хофе пак опита да натисне, но Адам Хложек и Вутер Бюргер пропуснаха своите шансове, като първият бе неточен, а ударът на втория бе спасен. В 78-ата минута пък Тим Лемперле бе близо до изравняване, но изстрелът му мина с малко встрани. Така шест минути по-късно ОФИ нанесе втори и финален удар по съперника си. Резервата Борха Гонсалес центрира, а друг играч от пейката – Георгиос Канелопулос, с глава удвои преднината на гърците – 2:0 за домакините. Германците така и не успяха да върнат почетно попадение и така срещата завърши по този начин за удоволствие на феновете в Крит.

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Снимки: Imago

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