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Лион измъкна трите точки от Андерлехт в Белгия

  • 17 сеп 2026 | 00:08
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Лион измъкна трите точки от Андерлехт в Белгия

Лион стартира с ценен успех с 2:1 като гост на Андерлехт в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят се изигра на стадион „Лото Парк“ в Брюксел, а точни за победата на френския тим бяха Ноа Нарти ('8) и Кейто Накамура ('22). За домакините почетното попадение реализира Михайло Цветкович ('61).

Гостите от Франция започнаха ударно и откриха резултата още в 8-ата минута. Каил Будаш навлезе в наказателното поле, преодоля отбраната с поредица от финтове и центрира. Топката бе отклонена от защитник, но попадна право в Ноа Нарти, който с премерен удар по земя преодоля вратаря на домакините за 0:1.

Авансът на Лион бе удвоен в 22-ата минута с голяма доза шанс. Японският полузащитник Кейто Накамура нанесе силен удар, който се отклони в гърба на противников бранител, излъга тотално вратаря на Андерлехт и се оплете в мрежата за 0:2.

В 52-ата минута французите бяха изключително близо до трети гол. Лоис Опенда стреля силно, но стражът на домакините отклони топката в десния си стълб. При добавката Тейлър Мортън я прати в празната врата, но попадението веднага бе отменено от страничния съдия заради засада.

В 61-ата минута Андерлехт върна интригата. След груба грешка при изнасянето на топката от отбраната на Лион, Али Маамар центрира отлично в пеналтерията, където сръбският нападател Михайло Цветкович засече с глава и намали на 1:2.

В 70-ата минута белгийците пропуснаха златна възможност да изравнят. След центриране от корнер вратарят на гостите бе преодолян, но застаналият на гол линията полузащитник Павел Сулц демонстрира страхотен рефлекс и изби с глава топката, предпазвайки тима си от сигурен гол.

Истинската драма настъпи в 84-ата минута, когато играта бе спряна заради инцидент в наказателното поле на Лион. Нападателят на домакините Михайло Цветкович поиска дузпа след сблъсък к Клинтън Мата. Ситуацията веднага бе подложена на детайлна проверка от системата ВАР, но след прегледа на видеоповторенията се установи, че няма нарушение на правилата и играта бе подновена без наказателен удар.

С този успех съставът на Лион записва първите си 3 точки в тазгодишното издание на Лига Европа. Отборът на Андерлехт остава с 0 точки след първия си двубой.

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Снимки: Gettyimages

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