Порой отложи мач в Ла Лига

Мачът между Леванте и Атлетик Билбао от 6-ия кръг на Ла Лига бе официално отложен броени минути преди началото му поради пороен дъжд. Двубоят трябваше да се изиграе на стадион „Сиутат де Валенсия“, но лошите метеорологични условия в областта принудиха длъжностните лица да отменят срещата.

Силният валеж над Валенсия започна да наводнява съоръжението още по време на официалната загрявка на двата тима. Наложи се съдийската бригада, ръководена от Алехандро Кинтеро Гонсалес, да проведе спешно съвещание в тунела, тъй като по тревното покритие се образуваха огромни локви. Бедствието се оказа мащабно, като освен терена, водата наводни изцяло зоната за пресата (журналистическите банки) и няколко от основните достъпи до трибуните на стадиона.

ℹ️ Tras las pertinentes comprobaciones por parte de @LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido #LevanteUDAthletic por la climatología adversa en el Ciutat de València ⛈️#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W8oBOujb7Q — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2026

Поради засилващата се буря и прогнозите за нови валежи в следващите часове, феновете започнаха масово да напускат местата си в търсене на подслон. Веднага след това арбитрите обявиха крайното решение за окончателно отлагане на срещата.

Към момента двата клуба и ръководството на Ла Лига остават в изчакване, като предстои да бъде насрочена нова дата за изиграването на мача.

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