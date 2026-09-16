Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Омония (Никозия)
  3. Късен гол остави трите точки в Кипър, Омония триумфира над Селта

Късен гол остави трите точки в Кипър, Омония триумфира над Селта

  • 16 сеп 2026 | 21:58
  • 694
  • 0
Късен гол остави трите точки в Кипър, Омония триумфира над Селта

Омония Никозия постигна впечатляваща победа с 1:0 над Селта в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Единственият гол в двубоя падна едва в 88-ата минута, когато Юре Балковец се разписа с удар, който се оказа неспасяем за Йонуц Раду. Селта владееше повече топката в големи периоди от срещата, но Омония бе по-опасният отбор в решаващите моменти и заслужено стигна до успеха с късен гол.

Първото полувреме премина при сравнително равностойна игра, като домакините не се притесниха от именития си съперник и търсеха възможности за атаки. Селта опитваше да наложи контрол чрез продължително владение на топката, но трудно стигаше до чисти положения. Испанците все пак успяха да застрашат вратата на Омония, но домакините се защитаваха организирано и не позволиха сериозна опасност пред Фабиано.

След почивката Селта увеличи натиска и започна по-често да намира пространства в половината на кипърския тим. Гостите дори стигнаха до гол чрез Пабло Дуран, но попадението бе отменено заради засада. В същото време Омония остана опасна при своите атаки и продължи да търси своя момент, като именно домакините изглеждаха по-настоятелни в заключителните минути.

Този момент дойде две минути преди края на редовното време. Юре Балковец се оказа на добра позиция и отправи силен удар, който затрудни сериозно Раду, а топката се озова във вратата за 1:0. В оставащото време Селта опита да реагира и да избегне поражението, но не успя да намери изравнителен гол. Така Омония започна европейската си кампания с ценен успех, докато Селта продължава да чака първата си победа за сезона.

Омония ще продължи участието си в Лига Европа на 15 октомври с гостуване на словенския Целие, а преди това кипърският тим ще има домакинство на Красави Йпсонас в местното първенство на 20 септември. Испанците пък ще се изправят срещу Ювентус в следващия кръг на турнира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

  • 16 сеп 2026 | 21:23
  • 848
  • 0
Барселона 4:1 Сантандер, Ямал пропусна нова дузпа

Барселона 4:1 Сантандер, Ямал пропусна нова дузпа

  • 16 сеп 2026 | 22:30
  • 4956
  • 10
Милан 0:2 Бенфика

Милан 0:2 Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 22:00
  • 5262
  • 6
Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

  • 16 сеп 2026 | 21:59
  • 5194
  • 4
Комо ще удължи договора на своя голмайстор

Комо ще удължи договора на своя голмайстор

  • 16 сеп 2026 | 20:48
  • 2156
  • 0
Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

  • 16 сеп 2026 | 20:24
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 118562
  • 274
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 93917
  • 330
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 21823
  • 10
Милан 0:2 Бенфика

Милан 0:2 Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 22:00
  • 5262
  • 6
Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

  • 16 сеп 2026 | 21:59
  • 5194
  • 4
На полувремето: Барселона 4:1 Сантандер

На полувремето: Барселона 4:1 Сантандер

  • 16 сеп 2026 | 22:30
  • 4956
  • 10