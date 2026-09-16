Късен гол остави трите точки в Кипър, Омония триумфира над Селта

Омония Никозия постигна впечатляваща победа с 1:0 над Селта в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Единственият гол в двубоя падна едва в 88-ата минута, когато Юре Балковец се разписа с удар, който се оказа неспасяем за Йонуц Раду. Селта владееше повече топката в големи периоди от срещата, но Омония бе по-опасният отбор в решаващите моменти и заслужено стигна до успеха с късен гол.

Първото полувреме премина при сравнително равностойна игра, като домакините не се притесниха от именития си съперник и търсеха възможности за атаки. Селта опитваше да наложи контрол чрез продължително владение на топката, но трудно стигаше до чисти положения. Испанците все пак успяха да застрашат вратата на Омония, но домакините се защитаваха организирано и не позволиха сериозна опасност пред Фабиано.

След почивката Селта увеличи натиска и започна по-често да намира пространства в половината на кипърския тим. Гостите дори стигнаха до гол чрез Пабло Дуран, но попадението бе отменено заради засада. В същото време Омония остана опасна при своите атаки и продължи да търси своя момент, като именно домакините изглеждаха по-настоятелни в заключителните минути.

Този момент дойде две минути преди края на редовното време. Юре Балковец се оказа на добра позиция и отправи силен удар, който затрудни сериозно Раду, а топката се озова във вратата за 1:0. В оставащото време Селта опита да реагира и да избегне поражението, но не успя да намери изравнителен гол. Така Омония започна европейската си кампания с ценен успех, докато Селта продължава да чака първата си победа за сезона.

Омония ще продължи участието си в Лига Европа на 15 октомври с гостуване на словенския Целие, а преди това кипърският тим ще има домакинство на Красави Йпсонас в местното първенство на 20 септември. Испанците пък ще се изправят срещу Ювентус в следващия кръг на турнира.

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Снимки: Imago