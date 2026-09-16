Фиорентина прегази тима на Божинов по пътя към 1/8-финалите за Купата на Италия

Фиорентина си подпечата категорично мястото на осминафиналите за Купата на Италия, след като разгроми втородивизионния Пиза с 3:0 в тосканското дерби от втория кръг на турнира. На стадион „Артемио Франки“ головете паднаха благодарение на Матео Пелегрино ('40), Вилфред Ньонто ('71) и Педро Гонсалвеш ('90+2). Българският бранител на гостите Росен Божинов не взе участие в срещата, тъй като все още се възстановява, след като наскоро колабира на терена по време на мач от Серия Б.

Гостите можеха първи да открият резултата. В 30-ата минута нападателят Рао се освободи отлично по фланга и изстреля параболичен шут, който обаче нацели външната страна на десния стълб на Де Хеа и излезе в аут.

В 40-ата минута домакините откриха резултата. Раду Драгушин отправи мощен далечен удар, който затрудни максимално вратаря Скуфет, а при добавката нападателят Матео Пелегрино реагира най-бързо и прати топката в мрежата за 1:0.

В 71-вата минута Фиорентина удвои своята преднина. Алиу Нжие премина като на парад през защитата на съперника и върна за Уилфрид Ньонто, който необезпокояван вкара за 2:0.

В 92-рата минута „виолетовите“ оформиха класическия си триумф. Португалският полузащитник Педро Гонсалвеш фиксира крайното 3:0 с прекрасен удар от границата на наказателното поле.

С тази класическа победа Фиорентина продължава уверено напред към 1/8-финалите в турнира за Купата на Италия, където в следващия етап ще се изправи в директен сблъсък срещу тима на Наполи.

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