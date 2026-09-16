Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фиорентина
  3. Фиорентина прегази тима на Божинов по пътя към 1/8-финалите за Купата на Италия

Фиорентина прегази тима на Божинов по пътя към 1/8-финалите за Купата на Италия

  • 16 сеп 2026 | 00:08
  • 436
  • 0
Фиорентина прегази тима на Божинов по пътя към 1/8-финалите за Купата на Италия

Фиорентина си подпечата категорично мястото на осминафиналите за Купата на Италия, след като разгроми втородивизионния Пиза с 3:0 в тосканското дерби от втория кръг на турнира. На стадион „Артемио Франки“ головете паднаха благодарение на Матео Пелегрино ('40), Вилфред Ньонто ('71) и Педро Гонсалвеш ('90+2). Българският бранител на гостите Росен Божинов не взе участие в срещата, тъй като все още се възстановява, след като наскоро колабира на терена по време на мач от Серия Б.

Гостите можеха първи да открият резултата. В 30-ата минута нападателят Рао се освободи отлично по фланга и изстреля параболичен шут, който обаче нацели външната страна на десния стълб на Де Хеа и излезе в аут.

В 40-ата минута домакините откриха резултата. Раду Драгушин отправи мощен далечен удар, който затрудни максимално вратаря Скуфет, а при добавката нападателят Матео Пелегрино реагира най-бързо и прати топката в мрежата за 1:0.

В 71-вата минута Фиорентина удвои своята преднина. Алиу Нжие премина като на парад през защитата на съперника и върна за Уилфрид Ньонто, който необезпокояван вкара за 2:0.

В 92-рата минута „виолетовите“ оформиха класическия си триумф. Португалският полузащитник Педро Гонсалвеш фиксира крайното 3:0 с прекрасен удар от границата на наказателното поле.

С тази класическа победа Фиорентина продължава уверено напред към 1/8-финалите в турнира за Купата на Италия, където в следващия етап ще се изправи в директен сблъсък срещу тима на Наполи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Златната резерва Еспи отново спаси Реал от издънка срещу слабак

Златната резерва Еспи отново спаси Реал от издънка срещу слабак

  • 16 сеп 2026 | 00:27
  • 8888
  • 160
Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 14924
  • 36
7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

7500 фенове на Хамбургер посрещнаха обратно уличен в допинг футболист

  • 15 сеп 2026 | 21:29
  • 2906
  • 0
Интер Маями обяви новия си треньор

Интер Маями обяви новия си треньор

  • 15 сеп 2026 | 21:23
  • 3389
  • 0
Ливърпул елиминира Тотнъм след зрелищен сблъсък на "Анфийл"

Ливърпул елиминира Тотнъм след зрелищен сблъсък на "Анфийл"

  • 15 сеп 2026 | 23:56
  • 10896
  • 17
Победната серия на Арсенал продължава, 16-годишен блесна с два гола

Победната серия на Арсенал продължава, 16-годишен блесна с два гола

  • 15 сеп 2026 | 23:52
  • 6978
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

Томас Райс вече е в Турция, за да подпише с Трабзонспор

  • 15 сеп 2026 | 22:05
  • 13948
  • 56
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 37334
  • 98
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 21160
  • 16
Златната резерва Еспи отново спаси Реал от издънка срещу слабак

Златната резерва Еспи отново спаси Реал от издънка срещу слабак

  • 16 сеп 2026 | 00:27
  • 8888
  • 160
Ливърпул елиминира Тотнъм след зрелищен сблъсък на "Анфийл"

Ливърпул елиминира Тотнъм след зрелищен сблъсък на "Анфийл"

  • 15 сеп 2026 | 23:56
  • 10896
  • 17
Победната серия на Арсенал продължава, 16-годишен блесна с два гола

Победната серия на Арсенал продължава, 16-годишен блесна с два гола

  • 15 сеп 2026 | 23:52
  • 6978
  • 7