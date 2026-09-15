Фулъм спечели зрелищно дерби с Уест Хам, Питърбро продължава напред след дузпи

Фулъм победи с 3:2 Уест Хам на "Лондон Стейдиъм" в зрелищно лондонско дерби от третия кръг на "Карабао Къп". Лидерът във временното класиране на Чемпиъншип показа характер, но в крайна сметка заслужено тимът от Премиър лийг продължи напред.

В състава на Уест Хам имаше седем промени от мача с Рексъм, докато в този на Фулъм имаше цели девет ротации в сравнение с двубоя с Ливърпул. Трима от четиримата, които запазиха местата си сред 11-те на "чуковете", бяха в защита - Константинос Мавропанос, Макс Килман и Морато. Същевременно Арне Енгелс бе единственият полузащитник, който остана в титулярния състав. Като титуляр в атака започна тийнейджърът Джошуа Аджала, който отбеляза два гола във втория кръг на "Карабао Къп". Тимъти Кастан и Антони Робинсън запазиха местата си в състава на Фулъм. Родриго Муниз водеше атаката, а Сезар Паласиос се завърна в стартовите единадесет. За първи път като титуляр в халфовата линия започна и лятното попълнение Уго Ларсон.

"Котиджърс" имаха предимство през първата част, но не успяха да се оттеглят на почивка с преднина, след като на два пъти повеждаха и допускаха бързи изравнявания. В 13-ата минута Муниз откри резултата, засичайки отблизо с глава центриране на Паласиос отляво. Само три минути след това обаче "чуковете" изравниха. Тук Морато бе точен с глава от подобна дистанция, след като преди това Мавропанос върна умело към него.

В 37-ата минута Паласиос отново изведе Фулъм, след като овладя на гърди извеждащо подаване от дълбочина на Андерсен, тръгна фронтално към вратата и пусна топката покрай Херик. В добавеното време на първата част обаче Пабло Фелипе отново изравни с добавка отблизо, след като преди това Лекомт изби техничен удар с пета на Канте.

В 78-ата минута Оскар Боб, който се появи в игра десетима минути преди това, донесе победата на Фулъм. Гостите отнеха топката пред наказателното поле на съперника, след което норвежецът слаломира между трима и прати топката във вратата на Херик.

In the hat! 👊 pic.twitter.com/DVTkDyWKxF — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 15, 2026

По същото време Питърбро и Барнзли сътвориха истинско зрелище в един сблъсък изцяло между отбори от Лига 1. Двата отбора си вкараха по три гола в редовното време на мач на "Уестън Хоулмс". Гостите поведоха в самото начало, след което домакините направиха обрат, а до почивката резултатът вече беше 2:2. През второто полувреме отново Барнзли поведе, а Питърбро докара мача до дузпи след гол в 88-ата минута. Двата тима бяха безупречни при първите си шест дузпи, но Люк Алкър пропусна седмия наказателен удар за Барнзли. Харисън Джоунс бе точен и изправи Питърбро напред.

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Снимки: Imago