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Талант на РБ Лайпциг с нова контузия

  • 15 сеп 2026 | 23:42
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Талант на РБ Лайпциг с нова контузия

Младият талант на РБ Лайпциг и германския национален отбор Асан Уедраого отново ще бъде извън игра за неопределено време. Причината е нова контузия в рамото, която налага хирургическа интервенция, потвърдиха от клуба от Бундеслигата.

20-годишният футболист е получил травмата по време на убедителната победа с 5:0 над Хамбургер в неделя. Това се случва само дни след като той се завърна в игра след лечение на предишна травма в същото рамо, появявайки се като резерва в мача от Шампионската лига срещу Комо.

„Асан имаше толкова много лош късмет с контузиите през последните години, но въпреки това винаги успяваше да се пребори и да се върне. Това прави ситуацията още по-тежка, тъй като сега той трябва да се справи с пореден здравословен проблем. Знаем колко труд, решителност и страст Асан вложи в завръщането си“, коментира спортният директор Марсел Шафер.

Поредицата от контузии на Уедраого е обезпокоителна, като от юли 2024 г. насам той е прекарал повече от една календарна година в лечение и рехабилитация.

Новата травма на практика го изважда от сметките на новия селекционер на Германия Юрген Клоп за предстоящите четири мача от Лигата на нациите. Между 24 септември и 4 октомври Бундестимът ще се изправи срещу Нидерландия, Сърбия и на два пъти срещу Гърция.

Уедраого дебютира за националния отбор миналата година в квалификация за Световно първенство срещу Словакия, като дори отбеляза гол. Той беше включен в състава и за самия Мондиал като заместник на контузения Ленарт Карл.

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