Отборът на Лука Дончич взима бивш съотборник на словенеца?

Италианският отбор на Лука Дончич БК Рома проучва възможността да подпише със свободния агент Максимилиан Клебер.

Германският баскетболист може да се отправи към Италия, за да се присъедини към тима на словенската суперзвезда.

След като наскоро се появиха информации, свързващи двете страни, сега се съобщава, че БК Рома, съперник на Балкан в ЕвроКъп, обмисля потенциалното привличане на Клебер в състава си, според баскетболния експерт Марк Стайн.

"Източници от лигата твърдят, че БК Рома, наскоро съоснован от Дони Нелсън и Лука Дончич и готвещ се за първия си сезон в елита на Италия с надеждата да се превърне в римския представител в НБА Европа, е проучил възможността да подпише с Клебер. Германското крило прекара последните девет сезона в НБА, включително последния сезон и половина редом до Дончич в Лейкърс", се посочва в информацията.

В момента 34-годишният Макси Клебер е свободен агент и все още очаква следващата си възможност за изява.

На фона на желанието му да продължи кариерата си в Европа, присъединяването към отбора на Лука Дончич би било интересен избор, имайки предвид дългогодишната му и значима връзка със словенската звезда.

Клебер е съотборник на Дончич от сезон 2018/19. Той игра с него в Далас Маверикс, а през последните два сезона двамата бяха заедно и в Лос Анджелис Лейкърс.

В кариерата си в НБА Клебер има средни показатели от 6,0 точки, 4,2 борби и 1,1 асистенции в общо 483 мача.

Евентуалното привличане на Макси Клебер би направило БК Рома още по-конкурентоспособен преди предстоящия сезон в италианското първенство.

Въпреки че контузии и липса на игрово време ограничиха изявите му през последните години, Клебер си остава изключително полезен ветеран в предната линия, който може да разтегля играта в нападение и да пази няколко позиции в защита.

Клубът, който Дончич съоснова с бившия висш ръководител на Далас Маверикс Дони Нелсън, вече разполага в състава си с Трентин Флауърс и бившия гард на Голдън Стейт Уориърс Нико Мениън.

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Снимки: Gettyimages