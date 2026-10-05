Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

Центърът на Вашингтон Уизардс Алекс Сар е на прага да се завърне към пълни натоварвания в тренировъчния процес след претърпяна операция на ходилото.

Според информация на журналиста Джош Робинс от изданието „Ди Атлетик“, стратегията на столичния тим е била да предпази 21-годишния френски талант от контактни упражнения по време на първата седмица от подготвителния лагер. Това означава, че Сар би трябвало да се включи в двустранните игри с пълен контакт съвсем скоро, като това може да се случи още този понеделник.

Избраният под №1 в Драфта на НБА през 2024 г. от "Вълшебниците" играч получи фрактура на стъпалото по време на индивидуални занимания през лятото, което наложи хирургическа интервенция в средата на юни.

През изминалия сезон Сар взе участие в 48 двубоя, в които записа средно по 16,3 точки, 7,4 борби и 2,7 асистенции за около 27 минути престой на паркета.

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Снимки: Gettyimages