Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 15:00: ЦСКА представя новия си германски треньор Маркус Гиздол
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

  • 5 окт 2026 | 13:15
  • 335
  • 0
Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

Центърът на Вашингтон Уизардс Алекс Сар е на прага да се завърне към пълни натоварвания в тренировъчния процес след претърпяна операция на ходилото.

Според информация на журналиста Джош Робинс от изданието „Ди Атлетик“, стратегията на столичния тим е била да предпази 21-годишния френски талант от контактни упражнения по време на първата седмица от подготвителния лагер. Това означава, че Сар би трябвало да се включи в двустранните игри с пълен контакт съвсем скоро, като това може да се случи още този понеделник.

Избраният под №1 в Драфта на НБА през 2024 г. от "Вълшебниците" играч получи фрактура на стъпалото по време на индивидуални занимания през лятото, което наложи хирургическа интервенция в средата на юни.

През изминалия сезон Сар взе участие в 48 двубоя, в които записа средно по 16,3 точки, 7,4 борби и 2,7 асистенции за около 27 минути престой на паркета.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Изборите за нов президент на БФБ започнаха

Изборите за нов президент на БФБ започнаха

  • 5 окт 2026 | 11:40
  • 11898
  • 41
Везенков и Милър-Макинтайър дадоха успешно начало на сезона за Олимпиакос в Гърция

Везенков и Милър-Макинтайър дадоха успешно начало на сезона за Олимпиакос в Гърция

  • 5 окт 2026 | 01:07
  • 4306
  • 1
Берое постигна убедителен успех срещу Локомотив София на старта

Берое постигна убедителен успех срещу Локомотив София на старта

  • 4 окт 2026 | 19:43
  • 1825
  • 0
Познато име облича екипа на Ботев Академик

Познато име облича екипа на Ботев Академик

  • 4 окт 2026 | 16:11
  • 964
  • 0
Виктор Уембаняма отново впечатли с нестандартна лятна подготовка, тренира с ръгби отбор

Виктор Уембаняма отново впечатли с нестандартна лятна подготовка, тренира с ръгби отбор

  • 4 окт 2026 | 16:04
  • 661
  • 0
Дончич впечатлен от развитието на свой съотборник в Лейкърс: Напредъкът му е невероятен

Дончич впечатлен от развитието на свой съотборник в Лейкърс: Напредъкът му е невероятен

  • 4 окт 2026 | 15:32
  • 1613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият треньор на ЦСКА ще говори на "Армията"

Новият треньор на ЦСКА ще говори на "Армията"

  • 5 окт 2026 | 13:10
  • 4382
  • 29
Иван Иванов: Четири поколения ще бъдат бушони, докато извадим футболисти

Иван Иванов: Четири поколения ще бъдат бушони, докато извадим футболисти

  • 5 окт 2026 | 10:48
  • 9201
  • 51
Изборите за нов президент на БФБ започнаха

Изборите за нов президент на БФБ започнаха

  • 5 окт 2026 | 11:40
  • 11898
  • 41
Иван Иванов: Младен Кръстаич беше много мек с играчите и се съобразяваше

Иван Иванов: Младен Кръстаич беше много мек с играчите и се съобразяваше

  • 5 окт 2026 | 12:59
  • 3019
  • 2
Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

Големи сблъсъци и високи залози в поредните мачове от Лигата на нациите

  • 5 окт 2026 | 07:57
  • 6149
  • 3
Интерес от Турция към Алдаир

Интерес от Турция към Алдаир

  • 5 окт 2026 | 08:10
  • 12313
  • 18