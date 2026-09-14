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Трето място за България на Multi European games 2026

  • 14 сеп 2026 | 10:18
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Трето място за България на Multi European games 2026

14 медала за България и трето място в крайното класиране на Multi European games 2026

Българското таекуондо отново има поводи за гордост, след като нашите състезатели спечелиха 14 медала на надпреварата, която приключи късно снощи в Ниш. Участие взеха над 2500 таекуондисти, а българите показаха за пореден път, че освен спортни успехи, Таекуондо учи на ред, дисциплина, уважение.Националният отбор на България по таекуондо при мъже и жени спечели общо пет медала – един златен, три сребърни и един бронзов, което му отреди трето място в отборното класиране.- Омид Хосейни направи впечатляващ и категоричен пробив към златото в категория до 80 кг. Българският състезател демонстрира висока класа, увереност и отлична тактическа подготовка, като постигна пет последователни победи по пътя към титлата. Във финала Хосейни показа характер и шампионски дух, преодолявайки представителя на Русия – медалист от Световното първенство през 2025 г. – за да завоюва заслужено златния медал.- Александра Георгиева в категория до 49 кг също показа много добро ниво.

Тя постигна четири победи и достигна до финала. По пътя към него на полуфинала Александра победи представителката на Русия, която е световна шампионка и носителка на титла от турнирите Grand Prix. В битката за златото Алекс отстъпи пред друга представителка на Русия и спечели сребърен медал. - Стефан Стаменов в категория до 74 кг също стигна до финала след четири победи. В решаващата среща той загуби от представителя на Русия, носител на два медала от турнири Grand Prix, в изключително оспорван двубой. Стефан показа, че има реални възможности да победи силния руски съперник и малките разлики в срещата не му позволиха да стигне до златния медал.- Ерика Карабелева в категория до 53 кг също спечели четири срещи и се класира за финала. В битката за златото тя отстъпи пред представителката на Русия и завоюва сребърен медал. Ерика бе сред най-силно представилите се състезателки на отбора и с показаното ниво през целия турнир също заслужаваше възможността да се бори за златото.- Кимия Ализаде в категория до 57 кг спечели бронзов медал.

Представянето ѝ показа, че тя отново се връща към добрата си форма и може да бъде един от ключовите и важни състезатели на отбора в следващите турнири. Поради контузия тя не успя да продължи участието си във финалния етап. Отборът бе воден от Фарзад Золгхадри, старши треньор на националния отбор, а Венцислав соколов и Давуд Етимани го придружаваха като треньори.Към тези медали прибавяме и успехите при юношите и кадетите, където България взе 9 медала.

Йордан Ангелов (юноши) и Гейбриъл Ангелов (кадети) спечелиха златни медали, Борис Клечаров (кадети) грабна сребърен медал, а Анди Владимиров (юноши), Даниел Кирилов (юноши), Любослав Миланов (юноши), Божидар Иванов (кадети), Красимир Гетов (кадети) и Борис Огнянов (кадети) взеха бронзовите отличия на Multi European games 2026.В същия момент Президентът на БФТ Слави Бинев е в Корея, където се провежда среща на членовете на Съвета на Световната федерация. От 16 септември в Чунчон, Корея започва Световното първенство по Пумсе, където България взима участие с 7 състезатели.

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