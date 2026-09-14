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Балкан загуби от Фенербахче в контрола

  • 14 сеп 2026 | 10:09
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Балкан загуби от Фенербахче в контрола

Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан отстъпи при гостуването си на участника в Евролигата Фенербахче с 66:102 (18:31, 23:31, 15:23, 10:17) в Истанбул в първата от двете контролни срещи, които ботевградчани ще изиграят в Турция.

Домакините имаха превъзходство в двубоя и демонстрираха значително по-добра стрелба - 67% (39-58) спрямо 51% (27-53) за Балкан. За 3 точки показателите бяха съответно 64% за Фенербахче (25-46), а за Балкан - 22% (4 от 18). Най-голямата разлика в полза на Фенербахче в двубоя беше 36 точки.

“Труден мач срещу истински европейски гранд. Загубихме с 66:102 от Фенербахче, но всеки такъв тест ни показва къде трябва да растем, а точно затова е предсезонната подготовка. Продължаваме да градим, да се сработваме и да се готвим за историческия ни дебют в BKT EuroCup”, написаха от Балкан във Фейсбук.

Във вторник (15 септември), отново в Истанбул, Балкан ще се изправи срещу друг турски тим Бордо Спортиф Балъкешир.

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