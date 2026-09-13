Чех "избухна" с десето състезание над 70 метра през сезона

Двукратният европейски шампион в мятането на диск Кристиян Чех постигна впечатляващите 72.56 метра, за да спечели Купата на кмета на Вилнюс на родна земя на своя голям съперник Миколас Алекна. През 2026 г. Чех демонстрира своята доминация и постоянство, като това състезание отбеляза неговото десето постижение над 70 метра през годината.

Той победи световния рекордьор Алекна пред литовската публика, който регистрира 69.30 метра. Алекна скъса гръден мускул през пролетта.

Словенският гигант имаше три опита в серията си над 70 метра, а най-доброто му постижение остана само на шест сантиметра от личния му рекорд за сезона, постигнат в Рамона по-рано тази година – място, предпочитано от много дискохвъргачи заради благоприятните ветрови условия.

Показвайки такава стабилност над границата от 70 метра при различни условия – със или без вятър, на стадион или извън него – Чех доказва, че притежава дори по-голям потенциал от видяното досега.

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Снимки: Gettyimages