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Hanwha Life Esports се класира за финала на LCK

  • 12 сеп 2026 | 15:20
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Hanwha Life Esports се класира за финала на LCK

Hanwha Life Esports достигна до големия финал на южнокорейското първенство по League of Legends - LCK 2026, след победа с 3:1 над T1 в долната част на плейофите.

Така T1 приключи участието си и ще представя Корея като трети seed на Световното първенство.Във финала Hanwha Life Esports ще срещне Gen.G. Двата тима се изправиха един срещу друг и във втория кръг на плейофите, където Gen.G спечели с 3:1.

Финалът ще се проведе на 13 септември в KSPO Dome в Сеул. Победителят ще спечели титлата в LCK и ще получи първия seed на региона за Световното първенство.

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