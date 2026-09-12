Hanwha Life Esports се класира за финала на LCK

Hanwha Life Esports достигна до големия финал на южнокорейското първенство по League of Legends - LCK 2026, след победа с 3:1 над T1 в долната част на плейофите.
Така T1 приключи участието си и ще представя Корея като трети seed на Световното първенство.Във финала Hanwha Life Esports ще срещне Gen.G. Двата тима се изправиха един срещу друг и във втория кръг на плейофите, където Gen.G спечели с 3:1.
Финалът ще се проведе на 13 септември в KSPO Dome в Сеул. Победителят ще спечели титлата в LCK и ще получи първия seed на региона за Световното първенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google