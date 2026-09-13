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  3. Ривър почти забрави лошия старт на сезона след трета поредна победа

Ривър почти забрави лошия старт на сезона след трета поредна победа

  • 13 сеп 2026 | 05:40
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Ривър почти забрави лошия старт на сезона след трета поредна победа

Отборът на Ривър Плейт записа изключително ценна победа с 2:1 като гост на тима на Атлетико Тукуман в мач от деветия кръг на редовния сезон на втория етап от аржентинския шампионат Торнео Betano - Клаусура. "Милионерите", които направиха ужасяващ старт на шампионата, съчетан с отпадания от турнирите за Купата на Аржентина и Копа Судамерикана и удариха дъното на своята група "В" в един момент от кампанията, сега съумяха да запишат трети пореден успех и да се изкачат поне временно в зоната на плейофите.

Грандът от Буенос Айрес поведе през първото полувреме, когато Тобиас Андрада откри резултата в 22-рата минута. От 13-тата минута нататък пък домакините от Атлетико Тукуман играеха с човек по-малко заради директния червен картон на Франко Никола.

"Милионерите", въпреки че имаха числено предимство, не съумяха дълго време да вкарат втори гол и това можеше да им изиграе лоша шега, защото в 83-тата минута Клевър Ферейра възстанови равенството и бе на път да зарадва с точка своя тим, който се бореше да запази мястото си в плейофната зона.

Интересното е, че Атлетико вкара попадението в отсъствие на своя треньор Хулио Фалкони. В 76-ата минута след нарушение на гостите избухна голям скандал, а Фалкони протестира бурно и главният съдия Гариано изгони 70-годишния специалист.

Все пак в първата минута на продължението Тиаго Алмада се разписа и прати пълния комплект от точки към Буенос Айрес.

Краят на редовния сезон вече бавно започва да се подава зад ъгъла и Ривър вече разполага със само седем мача, за да капарира билета си за директните елиминации. Първият от тези седем финала предстои идната седмица на 20 септември (неделя) от 1:00 часа българско време, когато "милионерите" гостуват на Уракан.

СНИМКА: River Plate// TWITTER

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