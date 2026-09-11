ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

Българският отбор на ACEND записа четвърто поредно поражение, след като отстъпи с 1:2 (3-13, 13-9, 10-13) на INOX Division в осминафиналите на турнира по CS2 - Champions of Champions Tour 8. Така родните състезатели приключиха участието си в турнира.

We start our CCT Playoffs run in one hour against Inox Division.

Let’s see if we can bounce back from the difficulties of our latest matches and show what we’re capable of. 💪

🎥 Watch it here:⁰https://t.co/9Sv990978u pic.twitter.com/hm3MjB7ZGb — ACEND CLUB (@AcendClub) September 11, 2026

Българският тим започна с тежка загуба на Ancient. Теодор "SPELLAN" Николов и компания обаче успяха да се върнат в серията с успех на Dust2. Въпреки опитите и равностойната игра българите отново отстъпиха на Inferno.

Загубата задълбочи слабата форма на отбора, който също така играе с Георги "SHiPZ" Григоров на мястото на Дейвид "h4rn" Бенчев. С поредната си загуба тимът вече е извън Топ 50 във VRS класацията на Valve.

Снимка: HLTV

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