ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

Българският отбор на ACEND записа четвърто поредно поражение, след като отстъпи с 1:2 (3-13, 13-9, 10-13) на INOX Division в осминафиналите на турнира по CS2 - Champions of Champions Tour 8. Така родните състезатели приключиха участието си в турнира.
Българският тим започна с тежка загуба на Ancient. Теодор "SPELLAN" Николов и компания обаче успяха да се върнат в серията с успех на Dust2. Въпреки опитите и равностойната игра българите отново отстъпиха на Inferno.
Загубата задълбочи слабата форма на отбора, който също така играе с Георги "SHiPZ" Григоров на мястото на Дейвид "h4rn" Бенчев. С поредната си загуба тимът вече е извън Топ 50 във VRS класацията на Valve.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google