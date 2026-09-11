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  3. ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

  • 11 сеп 2026 | 20:07
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ACEND отпадна от Champions of Champions с четвърта поредна загуба

Българският отбор на ACEND записа четвърто поредно поражение, след като отстъпи с 1:2 (3-13, 13-9, 10-13) на INOX Division в осминафиналите на турнира по CS2 - Champions of Champions Tour 8. Така родните състезатели приключиха участието си в турнира.

Българският тим започна с тежка загуба на Ancient. Теодор "SPELLAN" Николов и компания обаче успяха да се върнат в серията с успех на Dust2. Въпреки опитите и равностойната игра българите отново отстъпиха на Inferno.

Загубата задълбочи слабата форма на отбора, който също така играе с Георги "SHiPZ" Григоров на мястото на Дейвид "h4rn" Бенчев. С поредната си загуба тимът вече е извън Топ 50 във VRS класацията на Valve.

Снимка: HLTV

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