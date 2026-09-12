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Футболист колабира на терена по време на мача между Дарби и Бирмингам

  • 12 сеп 2026 | 19:46
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Футболист колабира на терена по време на мача между Дарби и Бирмингам

Двубоят от втора английска дивизия между Дарби Каунти и Бирмингам беше прекъснат за кратко, след като Хенрик Майстер колабира на терена. "Овните" загубиха домакинския си мач срещу "сините" с 1:2 на "Прайд Парк", но срещата от седмия кръг остана в сянката на внезапния и шокиращ инцидент с датчанина, носещ екипа на Дарби.

22-годишният футболист, който играе в английския отбор под наем от италианския Пиза, е получавал медицинска помощ в продължение на близо 10 минути, след като се е свлякъл на тревата в началото на второто полувреме на мача.

Футболистът е изнесен към тунела пред погледите на феновете, съобщават британските медии. Това беше първи мач като титуляр за 22-годишния нападател на "овните", който до момента се включваше като резерва.

Хенрик Майстер беше аплодиран от агитките и на двата отбора.

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