ПСВ и Шахтьор разделиха точките в нервен двубой

ПСВ Айндховен и Шахтьор (Донецк) завършиха 1:1 в първи мач за двата отбора от основната фаза на Шампионската лига. Гостите откриха в края на първата част, а малко след почивката Сержиньо Дест изравни в този двубой с доста нарушения и цели 9 жълти картона.

Първото полувреме премина доста равностойно и без кой знае какви ситуации, но в самия му край гостите успяха да нанесат своя удар. Новото попълнение на Шахтьор Глейкер Мендоса проби отдясно, навлезе в наказателното поле и с хубав диагонален удар не остави шансове на стража на „филипсите“ Матей Коварж – 0:1 за украинците. От ПСВ имаха сериозни претенции за предхождащо нарушение на Марлон срещу Сержиньо Дест, но в крайна сметка главният съдия не видя нищо нередно.

Още в самото начало на втората част обаче американският национал взе своя реванш. Армандо Обиспо проби и намери Дест в наказателното поле, който с много точен удар намери мрежата на Шахтьор – 1:1. Малко след попадението Рубен ван Бомел можеше да донесе и пълен обрат за ПСВ, но ударът му мина встрани.

Най-добрият шанс за гол се откри пред украинците в 82-арата минута, но опасният удар на резервата Ласина Траоре в наказателното поле на нидерландците бе блокиран. ПСВ имаше последният шанс в двубоя за победен гол, но шут на Иван Перишич от пряк свободен удар бе неточен.

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Снимки: Imago