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  3. Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

  • 3 сеп 2026 | 15:16
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Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

Българските национали направиха две подиум тренировки преди Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания

Състезателите от двете възрастови групи - 12-14 и 15-17 години, направиха заниманията вчера и днес в официалната зала на шампионата. Целият отбор изпълни поставените от треньорите задачи и успя да се запознае с обстановката, както и със състезателния квадрат.

Утре българските представители започват участие в най-важния старт за годината. В петък и събота предстоят квалификациите, а в неделя най-добрите осем ще спорят за медалите.

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