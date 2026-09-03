Националите по спортна аеробика направиха две подиум тренировки преди Световното

Българските национали направиха две подиум тренировки преди Световното първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Памплона, Испания

Състезателите от двете възрастови групи - 12-14 и 15-17 години, направиха заниманията вчера и днес в официалната зала на шампионата. Целият отбор изпълни поставените от треньорите задачи и успя да се запознае с обстановката, както и със състезателния квадрат.

Утре българските представители започват участие в най-важния старт за годината. В петък и събота предстоят квалификациите, а в неделя най-добрите осем ще спорят за медалите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google