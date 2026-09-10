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Николай Жечев: Напълно заслужен успех

  • 10 сеп 2026 | 10:08
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Николай Жечев: Напълно заслужен успех

В Ямбол, едноименния тим се наложи над Загорец (Нова Загора) с 1:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България.

ФК Ямбол надви Загорец и продължава за купата на България
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Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Напълно заслужен успех за нашия отбор. Създадохме добри ситуации за гол, но не можахме да ги реализираме. Все пак с ранния гол на Динков стигнахме до успеха. Противникът също имаше своите шансове. Като цяло стана добър и динамичен мач. Много съм доволен от футболистите и от показания характер. Благодарим и на нашите фенове за подкрепата, въпреки че мачът беше през седмицата“.

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