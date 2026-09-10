Николай Жечев: Напълно заслужен успех

В Ямбол, едноименния тим се наложи над Загорец (Нова Загора) с 1:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България.

ФК Ямбол надви Загорец и продължава за купата на България

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Напълно заслужен успех за нашия отбор. Създадохме добри ситуации за гол, но не можахме да ги реализираме. Все пак с ранния гол на Динков стигнахме до успеха. Противникът също имаше своите шансове. Като цяло стана добър и динамичен мач. Много съм доволен от футболистите и от показания характер. Благодарим и на нашите фенове за подкрепата, въпреки че мачът беше през седмицата“.

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