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Танчо Калпаков за успеха в Хасково

  • 10 сеп 2026 | 09:58
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Танчо Калпаков за успеха в Хасково

Едноименният тим на Крумовград спечели гостуването си на ОФК Хасково с 2:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България.

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Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„През второто полувреме, при 1:0 в наша полза, ни подложиха под напрежение. Изсипваха топката от своята половина към наказателното поле и разчитаха на някакви разбърквания, но мисля, че се справихме добре в защита. Имахме ситуации да затворим по-рано мача, но след като побеждаваме, всичко е наред. Искаше ми се с по-малко усилия да се справим, но се наложи до 90-ата минута да положим сериозни усилия“.

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