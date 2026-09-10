Танчо Калпаков за успеха в Хасково

Едноименният тим на Крумовград спечели гостуването си на ОФК Хасково с 2:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България.

Крумовград се класира за първия кръг за Купата на България

Танчо Калпаков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„През второто полувреме, при 1:0 в наша полза, ни подложиха под напрежение. Изсипваха топката от своята половина към наказателното поле и разчитаха на някакви разбърквания, но мисля, че се справихме добре в защита. Имахме ситуации да затворим по-рано мача, но след като побеждаваме, всичко е наред. Искаше ми се с по-малко усилия да се справим, но се наложи до 90-ата минута да положим сериозни усилия“.

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