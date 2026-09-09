Гасперини: Нямаме търпение да премерим сили с най-добрите

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини призна, че очаква с нетърпение да види как неговият отбор ще се представя срещу най-добрите тимове в Европа. Утре "вълците" стартират участието си в Шампионската лига с гостуване на Фенербахче. Римляните започнаха отлично сезона и записаха три поредни победи, а преди няколко дни стигнаха до успех срещу Аталанта, въпреки че губеха две минути преди края на редовното време.

"Когато обърнеш мач, в който губиш в 88-ата минута, това ти дава прилив на енергия. Това обаче е нов турнир аз Рома и сме любопитни да премерим сили срещу най-добрите в света. Стартираме в нажежена атмосфера и искаме да видим какъв характер и ниво ще покажем", сподели Гасперини.

"Без съмнение, това е най-важният клубен турнир, в който всички треньори и играчи искат да участват. Като цяло сме в добро състояние, само Пелегрини е аут, но вярвам, че скоро ще се възстанови. Готови сме за това ново приключение", допълни той.

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